Алексей ДОВГИЙ: «Нас критиковали, но это только заряжало»

Хавбек «Львова» – о последних успехах

  • 28.04.2021 12:06
  • 197 просмотров
  • 1 комментарий
Алексей ДОВГИЙ: «Нас критиковали, но это только заряжало»
© ПФК Львов. Алексей Довгий

Полузащитник «Львова» Алексей Довгий поделился ожиданиями от перенесенного матча 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Руха».

«Конечно, планку нужно держать. Про нас уже начали говорить по-другому. Нас критиковали, но это нас только заряжало. Мы не расстраивались, делали свою работу, становились только злее. Многие эксперты говорили, что мы то играем, то не играем, после матча с «Шахтером» в отпуск уехали. Мы делали свое дело. Ближайшая игра с «Рухом» будет интересная. Есть накал, поскольку две команды из одного города, плюс встреча пройдет с болельщиками», - сказал Довгий.

Матч «Львов» – «Рух» состоится в среду, 28 апреля. Начало в 19:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 28.04.2021 12:10
    0
    Льоха, з тебе гол сьогодні! Маєш гол забитий Руху!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 28.04.2021 12:10
    0
    Льоха, з тебе гол сьогодні! Маєш гол забитий Руху!
    Ссылка
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