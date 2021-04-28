Алексей ДОВГИЙ: «Нас критиковали, но это только заряжало»

Полузащитник «Львова» Алексей Довгий поделился ожиданиями от перенесенного матча 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Руха».

«Конечно, планку нужно держать. Про нас уже начали говорить по-другому. Нас критиковали, но это нас только заряжало. Мы не расстраивались, делали свою работу, становились только злее. Многие эксперты говорили, что мы то играем, то не играем, после матча с «Шахтером» в отпуск уехали. Мы делали свое дело. Ближайшая игра с «Рухом» будет интересная. Есть накал, поскольку две команды из одного города, плюс встреча пройдет с болельщиками», - сказал Довгий.

Матч «Львов» – «Рух» состоится в среду, 28 апреля. Начало в 19:00.