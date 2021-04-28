Бензема превзошел достижение Роналду в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Карим Бензема отметился голом в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси» (1:1).

33-летний футболист стал самым возрастным футболистом королевского клуба, когда-либо забивавшим в полуфинале Лиги Чемпионов.

Бензема забил в возрасте 33 лет и 129 дней. Таким образом, француз превзошел достижение экс-форварда «Реала» Криштиану Роналду, который забивал в полуфинале в возрасте 32 лет и 86 дней.

Ранее сообщалось, что Бензема догнал Рауля по голам в Лиге чемпионов.