Бензема превзошел достижение Роналду в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Карим Бензема отметился голом в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси» (1:1).
33-летний футболист стал самым возрастным футболистом королевского клуба, когда-либо забивавшим в полуфинале Лиги Чемпионов.
Бензема забил в возрасте 33 лет и 129 дней. Таким образом, француз превзошел достижение экс-форварда «Реала» Криштиану Роналду, который забивал в полуфинале в возрасте 32 лет и 86 дней.
Ранее сообщалось, что Бензема догнал Рауля по голам в Лиге чемпионов.
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Источник — УЕФА
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