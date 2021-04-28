Бензема превзошел достижение Роналду в Лиге чемпионов

Французский форвард вошел в историю «Реала»

  • 28.04.2021 11:51
  • 684 просмотра
  • 1 комментарий
Бензема превзошел достижение Роналду в Лиге чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Реала» Карим Бензема отметился голом в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси» (1:1).

33-летний футболист стал самым возрастным футболистом королевского клуба, когда-либо забивавшим в полуфинале Лиги Чемпионов.

Бензема забил в возрасте 33 лет и 129 дней. Таким образом, француз превзошел достижение экс-форварда «Реала» Криштиану Роналду, который забивал в полуфинале в возрасте 32 лет и 86 дней.

Ранее сообщалось, что Бензема догнал Рауля по голам в Лиге чемпионов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 28.04.2021 11:57
    0
    Вот почему бензин дорожает...
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 28.04.2021 11:57
    0
    Вот почему бензин дорожает...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности