Шахтер открыл футбольную школу в Виннице

24 апреля в Виннице открылся филиал Shakhtar Football School для ребят в возрасте от 2 до 8 лет. Тренировки будут проходить по методологии, разработанной специалистами Академии ФК «Шахтер».
В первые дни работы школу посетило свыше 150 детей, всего же планируется обучение более 250 учеников.
География Shakhtar Football School расширилась еще на один город, а ранее возможность посещать тренировки получили дети в двух школах Киева, а также в филиале в Броварах.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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