Шахтер открыл футбольную школу в Виннице

Это уже четвертая футбольная школа Shakhtar Football School

  • 28.04.2021 11:43
  • 533 просмотра
  • 2 комментария
Шахтер открыл футбольную школу в Виннице
© ФК Шахтер Донецк

24 апреля в Виннице открылся филиал Shakhtar Football School для ребят в возрасте от 2 до 8 лет. Тренировки будут проходить по методологии, разработанной специалистами Академии ФК «Шахтер».

В первые дни работы школу посетило свыше 150 детей, всего же планируется обучение более 250 учеников.
 
География Shakhtar Football School расширилась еще на один город, а ранее возможность посещать тренировки получили дети в двух школах Киева, а также в филиале в Броварах.
 

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    =*=
    online
      =*=, 28.04.2021 12:02
    -1
    Там же в основном ракетные шахты...
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 28.04.2021 11:58
    +1
    Круто! Молодці!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 28.04.2021 11:58
    +1
    Круто! Молодці!
    Ссылка
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