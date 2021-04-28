Шахтер открыл футбольную школу в Виннице

24 апреля в Виннице открылся филиал Shakhtar Football School для ребят в возрасте от 2 до 8 лет. Тренировки будут проходить по методологии, разработанной специалистами Академии ФК «Шахтер».

В первые дни работы школу посетило свыше 150 детей, всего же планируется обучение более 250 учеников.



География Shakhtar Football School расширилась еще на один город, а ранее возможность посещать тренировки получили дети в двух школах Киева, а также в филиале в Броварах.

