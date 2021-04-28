Джокович пропустит грунтовый Мастерс в Мадриде

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович принял решение не выступать на грунтовом Мастерсе в Мадриде, основная сетка которого стартует на следующей неделе.
Причиной этому стали некоторые проблемы с физическим состоянием, которые он почувствовал на недавних соревнованиях в Белграде.
По информации испанской прессы, Джокович возьмет небольшую паузу в выступлениях, после чего вернется на турнире в Риме (10 мая), сыграв после этого еще один раз в Белграде (24 мая), а потом выступив на Открытом чемпионате Франции (31 мая).
Источник — Marca
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