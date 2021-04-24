Белград. Джокович проиграл Карацеву в полуфинале

В полуфинале грунтового турнира АТР в Белграде состоялась сенсация. Хозяин турнира и первая ракетка мира Новак Джокович в 3-сетовой битве проиграл россиянину Аслану Карацеву. Матч продолжался 3 часа и 27 минут.
1/2 финала
Новак Джокович (Сербия) – Аслан Карацев (Россия) – 5:7, 6:4, 4:6
В финале Карацев сыграет с победителем матча Таро Дэниэл – Маттео Берреттини.
Ранее Элина Свитолина проиграла Эшли Барти на турнире в Штутгарте.
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Источник — Sport.ua
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