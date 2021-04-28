Валерий БОНДАРЬ: «Боженька отвел»

Защитник «Шахтера» рассказал о тяжелой травме

  • 28.04.2021 11:45
  • 1584 просмотра
  • 1 комментарий
Валерий БОНДАРЬ: «Боженька отвел»
© ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

22-летний защитник донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Валерий Бондарь рассказал подробности своей травмы.

«Многие говорили, что по показаниям там были «кресты». На следующий день сделали МРТ. Боженька отвёл, крестообразные связки и мениски целы. Порвал боковую связку колена.

Сроки восстановления будут зависеть от того, нужна ли будет операция или нет. Если нужно делать операцию - подождать нужно больше, если нет - понадобится меньше времени для восстановления.

Сейчас не могу ничего прогнозировать, потому что еще нужно сделать одно исследование, которое точно всё покажет», - сказал Бондарь.

В текущем сезоне Бондарь сыграл 18 матчей во всех турнирах. Результативными действиями не отмечался.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 28.04.2021 11:57
    +1
    Міцного здоров'я, козаче!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 28.04.2021 11:57
    +1
    Міцного здоров'я, козаче!
    Ссылка
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