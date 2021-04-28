Валерий БОНДАРЬ: «Боженька отвел»

22-летний защитник донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Валерий Бондарь рассказал подробности своей травмы.
«Многие говорили, что по показаниям там были «кресты». На следующий день сделали МРТ. Боженька отвёл, крестообразные связки и мениски целы. Порвал боковую связку колена.
Сроки восстановления будут зависеть от того, нужна ли будет операция или нет. Если нужно делать операцию - подождать нужно больше, если нет - понадобится меньше времени для восстановления.
Сейчас не могу ничего прогнозировать, потому что еще нужно сделать одно исследование, которое точно всё покажет», - сказал Бондарь.
В текущем сезоне Бондарь сыграл 18 матчей во всех турнирах. Результативными действиями не отмечался.
Источник — Футбол 1/2/3
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