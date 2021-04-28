Ужгород хочет привлечь спонсора из Венгрии

Победив в центральном матче 19 тура Второй лиги «Подолье» (3:1), футболисты «Ужгорода» во главе с капитаном команды, экс-игроком национальной сборной Украины Адрианом Пуканычем, захватили лидерство в группе «А».

Президент ФК «Ужгород» Иван Дуран рассказал, какие задачи поставлены перед «горожанами» в этом сезоне.

«Планы у нас амбициозные. Перед началом весенней части чемпионата была озвучена цель: завоевание путевки в первый дивизион. Хотя в кадровой политике изменений не произошло, мы продолжаем делать ставку на воспитанников закарпатского футбола. Учредителями ФК являются три человека, на средства которых и функционирует команда. Если повысимся в классе, то рассчитываем на помощь инвесторов из Венгрии.

Принимая во внимание, что ФК «Ужгород» был создан в 2015 году, пока идет лишь его становление. В частности, в последнее время большое внимание уделяется развитию клубной инфраструктуры. В поселке Среднем, что в 20 километрах от Ужгорода уже близится к завершению строительство центра подготовки с тремя футбольными полями, одно из которых — искусственное, административным корпусом, реабилитационным центром. Там хватит места не только для основной команды, но и клубной академии. Если уже взялись за работу, то стараемся все делать на совесть», - сказал Дуран.

Добавим, что «Ужгород» занимает первое место в группе «А», набрав 41 очко.