Ужгород хочет привлечь спонсора из Венгрии

Об этом рассказал президент клуба

  • 28.04.2021 11:25
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  • 1 комментарий
Ужгород хочет привлечь спонсора из Венгрии
© УПЛ. Стадион Авангард в Ужгороде

Победив в центральном матче 19 тура Второй лиги «Подолье» (3:1), футболисты «Ужгорода» во главе с капитаном команды, экс-игроком национальной сборной Украины Адрианом Пуканычем, захватили лидерство в группе «А».

Президент ФК «Ужгород» Иван Дуран рассказал, какие задачи поставлены перед «горожанами» в этом сезоне.

«Планы у нас амбициозные. Перед началом весенней части чемпионата была озвучена цель: завоевание путевки в первый дивизион. Хотя в кадровой политике изменений не произошло, мы продолжаем делать ставку на воспитанников закарпатского футбола. Учредителями ФК являются три человека, на средства которых и функционирует команда. Если повысимся в классе, то рассчитываем на помощь инвесторов из Венгрии.

Принимая во внимание, что ФК «Ужгород» был создан в 2015 году, пока идет лишь его становление. В частности, в последнее время большое внимание уделяется развитию клубной инфраструктуры. В поселке Среднем, что в 20 километрах от Ужгорода уже близится к завершению строительство центра подготовки с тремя футбольными полями, одно из которых — искусственное, административным корпусом, реабилитационным центром. Там хватит места не только для основной команды, но и клубной академии. Если уже взялись за работу, то стараемся все делать на совесть», - сказал Дуран.

Добавим, что «Ужгород» занимает первое место в группе «А», набрав 41 очко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    =*=
    online
      =*=, 28.04.2021 12:05
    0
    Давно пора стать фармом Кишварды.
    Ссылка
    =*=
    online
      =*=, 28.04.2021 12:05
    0
    Давно пора стать фармом Кишварды.
    Ссылка
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