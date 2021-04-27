В матче 19-го тура Второй лиги Украины «Ужгород» на своем поле обыграл хмельницкое «Подолье» со счетом 3:1.
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Адриан Пуканыч (Ужгород).
|66'
|ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Ряшко (Ужгород).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Ряшко (Ужгород).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Прихна (Подолье).
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Источник — Sport.ua
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