Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Мы с Рухом должны дружить»

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный поделился ожиданиями от перенесенного матча 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Руха».
«Неважно - дерби или нет. Мы очень уважаем «Рух». Это такая же календарная встреча, как и все остальные. Сейчас важная игра с «Рухом», затем будет важная игра против «Мариуполя». Мы спокойно готовимся к очередной игре. «Рух» очень уважаем. Мы соседи, и считаю, что должны дружить», - сказал Бессмертный.
Матч «Львов» – «Рух» состоится в среду, 28 апреля. Начало в 19:00.
Источник — Футбол 1/2/3
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Мда.... Гаряче львівське дербі )))
ФК Львів і ФК Рух пропагують любов, спортивну боротьбу і взаємоповагу!
Мда.... Гаряче львівське дербі )))
Мда.... Гаряче львівське дербі )))
Мда.... Гаряче львівське дербі )))
Мда.... Гаряче львівське дербі )))
ФК Львів і ФК Рух пропагують любов, спортивну боротьбу і взаємоповагу!
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