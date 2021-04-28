Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Мы с Рухом должны дружить»

Наставник «Львова» – о предстоящем дерби

  • 28.04.2021 10:55
  • 285 просмотров
  • 4 комментария
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Мы с Рухом должны дружить»
© ФК Львов. Анатолий Бессмертный

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный поделился ожиданиями от перенесенного матча 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Руха».

«Неважно - дерби или нет. Мы очень уважаем «Рух». Это такая же календарная встреча, как и все остальные. Сейчас важная игра с «Рухом», затем будет важная игра против «Мариуполя». Мы спокойно готовимся к очередной игре. «Рух» очень уважаем. Мы соседи, и считаю, что должны дружить», - сказал Бессмертный.

Матч «Львов» – «Рух» состоится в среду, 28 апреля. Начало в 19:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 28.04.2021 11:13
    0
    Леонід Вишневський, 28.04.2021 10:57
    Це тіпа зкатають нічийку нульову?
    Мда.... Гаряче львівське дербі )))
    Овече бидло пропагувало ненависть і показувало "героїзм" спаливши чиїйсь дитині куртку, тільки ще те, що та дитина вчиться у ФК Львів. Зелені Рагулі займались бєзпрєдєлом і пропагандою насилля...
    ФК Львів і ФК Рух пропагують любов, спортивну боротьбу і взаємоповагу!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 28.04.2021 11:06
    +1
    Леонід Вишневський, 28.04.2021 10:57
    Це тіпа зкатають нічийку нульову?
    Мда.... Гаряче львівське дербі )))
    Він має на увазі взаємоповагу і нормальну спортивну боротьбу на полі! А не той рагулізм і ненависть, який пропагувало зелене бидло рагулі з каЛпат!
    Ссылка
    Леонід Вишневський
    online
      Леонід Вишневський, 28.04.2021 11:06
    -3
    Хоча ні, глянув на таблицю і зрозумів що Рух має "героїчно" перемогти фекалів )))))
    Ссылка
    Леонід Вишневський
    online
      Леонід Вишневський, 28.04.2021 10:57
    -3
    Це тіпа зкатають нічийку нульову?
    Мда.... Гаряче львівське дербі )))
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 28.04.2021 11:06
    +1
    Леонід Вишневський, 28.04.2021 10:57
    Це тіпа зкатають нічийку нульову?
    Мда.... Гаряче львівське дербі )))
    Він має на увазі взаємоповагу і нормальну спортивну боротьбу на полі! А не той рагулізм і ненависть, який пропагувало зелене бидло рагулі з каЛпат!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 28.04.2021 11:13
    0
    Леонід Вишневський, 28.04.2021 10:57
    Це тіпа зкатають нічийку нульову?
    Мда.... Гаряче львівське дербі )))
    Овече бидло пропагувало ненависть і показувало "героїзм" спаливши чиїйсь дитині куртку, тільки ще те, що та дитина вчиться у ФК Львів. Зелені Рагулі займались бєзпрєдєлом і пропагандою насилля...
    ФК Львів і ФК Рух пропагують любов, спортивну боротьбу і взаємоповагу!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности