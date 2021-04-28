Лестер собирается подписать Торгана Азара

Английский клуб намерен усилиться полузащитником «Боруссии»

  • 28.04.2021 10:28
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Лестер собирается подписать Торгана Азара
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек дортмундской «Боруссии» Торган Азар может перебраться в Англию.

Как сообщает английская пресса, 28-летнего бельгийца собирается подписать «Лестер».

Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 32,5 млн евро.

В этом сезоне Азар сыграл 24 матча во всех турнирах «Боруссию», забил 3 мяча и отдал 3 передачи.

В этом сезоне «Лестер» нацелился на хавбека «Ливерпуля».

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Источник — Daily Mail

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