Лестер собирается подписать Торгана Азара

Хавбек дортмундской «Боруссии» Торган Азар может перебраться в Англию.

Как сообщает английская пресса, 28-летнего бельгийца собирается подписать «Лестер».

Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 32,5 млн евро.

В этом сезоне Азар сыграл 24 матча во всех турнирах «Боруссию», забил 3 мяча и отдал 3 передачи.

В этом сезоне «Лестер» нацелился на хавбека «Ливерпуля».