Лестер собирается подписать Торгана Азара

Хавбек дортмундской «Боруссии» Торган Азар может перебраться в Англию.
Как сообщает английская пресса, 28-летнего бельгийца собирается подписать «Лестер».
Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 32,5 млн евро.
В этом сезоне Азар сыграл 24 матча во всех турнирах «Боруссию», забил 3 мяча и отдал 3 передачи.
В этом сезоне «Лестер» нацелился на хавбека «Ливерпуля».
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Источник — Daily Mail
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