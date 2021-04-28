Валерий ФЕДОРЧУК: «Победы в ключевых матчах добавили нам оптимизма и сил»

Хавбек «Руха» – о предстоящем поединке со «Львовом»

  • 28.04.2021 10:39
  • 159 просмотров
  • 0 комментариев
Валерий ФЕДОРЧУК: «Победы в ключевых матчах добавили нам оптимизма и сил»
© ФК Рух. Валерий Федорчук

Полузащитник львовского «Руха» Валерий Федорчук поделился ожиданиями от перенесенного матча 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова».

«Победы в ключевых матчах добавили нам оптимизма и сил. Мы уже не на последнем месте, но вся борьба впереди и нельзя расслабляться. Мы находимся слишком плотно друг к другу в турнирной таблице. Одна победа может все изменить. Как бы мы не говорили на камеру, что мы спокойны, но наше положение в турнирной таблице нас напрягало. В следующих матчах покажем, что можем еще лучше», - заявил Федорчук.

Матч «Львов» – «Рух» состоится в среду, 28 апреля. Начало в 19:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности