Валерий ФЕДОРЧУК: «Победы в ключевых матчах добавили нам оптимизма и сил»

Полузащитник львовского «Руха» Валерий Федорчук поделился ожиданиями от перенесенного матча 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова».
«Победы в ключевых матчах добавили нам оптимизма и сил. Мы уже не на последнем месте, но вся борьба впереди и нельзя расслабляться. Мы находимся слишком плотно друг к другу в турнирной таблице. Одна победа может все изменить. Как бы мы не говорили на камеру, что мы спокойны, но наше положение в турнирной таблице нас напрягало. В следующих матчах покажем, что можем еще лучше», - заявил Федорчук.
Матч «Львов» – «Рух» состоится в среду, 28 апреля. Начало в 19:00.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.