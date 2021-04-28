Валерий ФЕДОРЧУК: «Победы в ключевых матчах добавили нам оптимизма и сил»

Полузащитник львовского «Руха» Валерий Федорчук поделился ожиданиями от перенесенного матча 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова».

«Победы в ключевых матчах добавили нам оптимизма и сил. Мы уже не на последнем месте, но вся борьба впереди и нельзя расслабляться. Мы находимся слишком плотно друг к другу в турнирной таблице. Одна победа может все изменить. Как бы мы не говорили на камеру, что мы спокойны, но наше положение в турнирной таблице нас напрягало. В следующих матчах покажем, что можем еще лучше», - заявил Федорчук.

Матч «Львов» – «Рух» состоится в среду, 28 апреля. Начало в 19:00.