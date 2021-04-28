Александр ГРИЦАЙ: «Надеемся на положительный результат в матче со Львовом»

Ассистент главного тренера львовского «Руха» Александр Грицай поделился ожиданиями от перенесенного матча 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова».
«Да, «Львов» выиграли 3 матча подряд, но мы тоже в 3 матчах добыли две победы и один раз сыграли вничью и при этом не пропустили ни одного гола. Это нас радует так, как хорошо играем в обороне. Надеемся на положительный результат в этом матче», - заявил Грицай.
Матч «Львов» – «Рух» состоится в среду, 28 апреля. Начало в 19:00.
Источник — Футбол 1/2/3
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