Источник: Арбитры УПЛ со следующего сезона будут объяснять свои решения

Украинские арбитры со следующего сезона будут обязаны давать после матча флеш-интервью. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
«Начиная со следующего сезона в Регламент проведения соревнований вводится важнейшая новизна – главные арбитры матчей будут обязаны давать после матча флеш-интервью трансляторам по поводу поединка и принятых решений. Изменения в Регламент УПЛ разосланы клубам для рассмотрения. Как-то сложно представить себе, что по данному пункту у кого-либо возникнут возражения», – сказано в сообщении.
Отметим, что ранее арбитры были закрыты для общения с прессой.
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Источник — Telegram
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