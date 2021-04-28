Источник: Арбитры УПЛ со следующего сезона будут объяснять свои решения

Отличное нововведение

  • 28.04.2021 09:47
  • 1204 просмотра
  • 4 комментария
Источник: Арбитры УПЛ со следующего сезона будут объяснять свои решения
© УАФ. Катерина Монзуль

Украинские арбитры со следующего сезона будут обязаны давать после матча флеш-интервью. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside». 
 
«Начиная со следующего сезона в Регламент проведения соревнований вводится важнейшая новизна – главные арбитры матчей будут обязаны давать после матча флеш-интервью трансляторам по поводу поединка и принятых решений. Изменения в Регламент УПЛ разосланы клубам для рассмотрения. Как-то сложно представить себе, что по данному пункту у кого-либо возникнут возражения», – сказано в сообщении.
 
Отметим, что ранее арбитры были закрыты для общения с прессой. 

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Источник — Telegram

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 28.04.2021 11:14
    0
    О, это уже будет интересно
    Ссылка
    Ebu_forevku_i_timofeyuka_na_trasse
    online
      Ebu_forevku_i_timofeyuka_na_trasse, 28.04.2021 10:13
    +5
    Alexander Киев, 28.04.2021 10:04
    и обязательный атрибут, давать интервью в шубе
    С полными карманами угля
    Ссылка
    Andre Biba
      Andre Biba, 28.04.2021 10:11
    +8
    Alexander Киев, 28.04.2021 10:04
    и обязательный атрибут, давать интервью в шубе
    Правильно глаголишь--- в шубе, но только шубка то КРОТЯЧАЯ
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 28.04.2021 10:04
    -10
    и обязательный атрибут, давать интервью в шубе
    Ссылка
    Andre Biba
      Andre Biba, 28.04.2021 10:11
    +8
    Alexander Киев, 28.04.2021 10:04
    и обязательный атрибут, давать интервью в шубе
    Правильно глаголишь--- в шубе, но только шубка то КРОТЯЧАЯ
    Ссылка
    Ebu_forevku_i_timofeyuka_na_trasse
    online
      Ebu_forevku_i_timofeyuka_na_trasse, 28.04.2021 10:13
    +5
    Alexander Киев, 28.04.2021 10:04
    и обязательный атрибут, давать интервью в шубе
    С полными карманами угля
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.04.2021 11:14
    0
    О, это уже будет интересно
    Ссылка
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