Луческу рассказал, как отомстил Буяльскому, который облил его шампанским

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, как отреагировал на то, что Виталий Буяльский облил его шампанским после матча с «Ингульцом» (5:0), победа в котором позволила киевлянам досрочно стать чемпионами.

«Конечно, я такого не ожидал», – пошутил Луческу.

«Но я отомстил им. Я также искупал игроков в шампанском в раздевалке», – добавил румынский специалист.