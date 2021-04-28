Луческу рассказал, как отомстил Буяльскому, который облил его шампанским

Мирча сделал ответный ход в раздевалке

  • 28.04.2021 09:35
  • 6476 просмотров
  • 5 комментариев
Луческу рассказал, как отомстил Буяльскому, который облил его шампанским
© screenshot

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, как отреагировал на то, что Виталий Буяльский облил его шампанским после матча с «Ингульцом» (5:0), победа в котором позволила киевлянам досрочно стать чемпионами.

«Конечно, я такого не ожидал», – пошутил Луческу.

«Но я отомстил им. Я также искупал игроков в шампанском в раздевалке», – добавил румынский специалист.

 

 

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Источник — Gazeta Sporturilor

(19 голосов)

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Комментарии
    rebys fan
    online
      rebys fan, 28.04.2021 10:55
    -1
    rebys fan, 28.04.2021 10:53
    ФК Лёвачкин-ОПСЖ
    Опсж-обосцаная помойка сурковни животной
    Ссылка
    rebys fan
    online
      rebys fan, 28.04.2021 10:53
    -1
    ФК Лёвачкин-ОПСЖ
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 28.04.2021 10:52
    0
    Да видели. Вся команда уселась фотографироваться, а тут Луческу с шампанским из засады
    Ссылка
    Alex K
      Alex K, 28.04.2021 10:29
    0
    Ну новость так новость. Когда нужно из каждого слова интервью сделать отдельную статью
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 28.04.2021 10:18
    0
    чёрный мститель испанских морей
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 28.04.2021 10:52
    0
    Да видели. Вся команда уселась фотографироваться, а тут Луческу с шампанским из засады
    Ссылка
    Alex K
    online
      Alex K, 28.04.2021 10:29
    0
    Ну новость так новость. Когда нужно из каждого слова интервью сделать отдельную статью
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 28.04.2021 10:18
    0
    чёрный мститель испанских морей
    Ссылка
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