Луческу рассказал, как отомстил Буяльскому, который облил его шампанским

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, как отреагировал на то, что Виталий Буяльский облил его шампанским после матча с «Ингульцом» (5:0), победа в котором позволила киевлянам досрочно стать чемпионами.
«Конечно, я такого не ожидал», – пошутил Луческу.
«Но я отомстил им. Я также искупал игроков в шампанском в раздевалке», – добавил румынский специалист.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Gazeta Sporturilor
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.