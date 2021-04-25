ВИДЕО ДНЯ. Как Буяльский облил Луческу шампанским после матча с Ингульцом

Киевляне ярко отпраздновали чемпионство

  • 25.04.2021 19:38
  • 5988 просмотров
  • 7 комментариев
ВИДЕО ДНЯ. Как Буяльский облил Луческу шампанским после матча с Ингульцом
© screenshot

В воскресенье, 25 апреля, состоялся поединок двадцать третьего тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» крупно обыграло «Ингулец» (5:0), досрочно завоевав чемпионство.
 
Сразу же после завершения встречи полузащитник киевлян Виталий Буяльский облил шампанским главного тренера столичной команды Мирчу Луческу.

 

 

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Источник — ТК 2+2

(16 голосов)

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Комментарии
    Elblanko
    online
      Elblanko, 25.04.2021 20:15
    0
    Мені цікаво, а чи виграли б динамівці чемпіонство, якби не буя???
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 25.04.2021 20:12
    0
    avk2307, 25.04.2021 19:55
    Да , Буяльский воспитанник РУФК Киев по сути
    Начинал в Винницкой ДЮСШ
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 25.04.2021 20:12
    0
    Mac_Gyver, 25.04.2021 19:52
    Теперь понятно почему Шева игнорирует Бую. Шмотки от "Версачи" бережёт.
    намекаешь что дед его теперь в Динамо 2 сошлет? ))))
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 25.04.2021 19:55
    0
    Да , Буяльский воспитанник РУФК Киев по сути
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 25.04.2021 19:53
    +5
    Дед зря без полотенца ходит.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 25.04.2021 19:52
    +8
    Теперь понятно почему Шева игнорирует Бую. Шмотки от "Версачи" бережёт.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 25.04.2021 19:42
    +13
    Ничё, зайдёт в раздевалку скажет: ребята на 21:00 жду всех на вечернюю тренировку
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 25.04.2021 19:42
    +13
    Ничё, зайдёт в раздевалку скажет: ребята на 21:00 жду всех на вечернюю тренировку
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 25.04.2021 19:52
    +8
    Теперь понятно почему Шева игнорирует Бую. Шмотки от "Версачи" бережёт.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 25.04.2021 19:53
    +5
    Дед зря без полотенца ходит.
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 25.04.2021 20:15
    0
    Мені цікаво, а чи виграли б динамівці чемпіонство, якби не буя???
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 25.04.2021 20:12
    0
    avk2307, 25.04.2021 19:55
    Да , Буяльский воспитанник РУФК Киев по сути
    Начинал в Винницкой ДЮСШ
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 25.04.2021 20:12
    0
    Mac_Gyver, 25.04.2021 19:52
    Теперь понятно почему Шева игнорирует Бую. Шмотки от "Версачи" бережёт.
    намекаешь что дед его теперь в Динамо 2 сошлет? ))))
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 25.04.2021 19:55
    0
    Да , Буяльский воспитанник РУФК Киев по сути
    Ссылка
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