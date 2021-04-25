ВИДЕО ДНЯ. Как Буяльский облил Луческу шампанским после матча с Ингульцом

В воскресенье, 25 апреля, состоялся поединок двадцать третьего тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» крупно обыграло «Ингулец» (5:0), досрочно завоевав чемпионство.
Сразу же после завершения встречи полузащитник киевлян Виталий Буяльский облил шампанским главного тренера столичной команды Мирчу Луческу.
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Источник — ТК 2+2
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