ВИДЕО. Реакция Зидана и Тухеля на ничью в первом матче 1/2 Лиги чемпионов

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» и «Челси» сыграли вничью 1:1. После матча наставники обеих команд Зинедин Зидан и Томас Тухель прокомментировали этот результат.
Смотрите видео пресс-конференции:
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Источник — Sport.ua
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