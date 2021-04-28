Реал готов отпустить Варана за 80 миллионов евро

Защитник вскоре покинет Мадрид

  • 28.04.2021 07:58
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Реал готов отпустить Варана за 80 миллионов евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник Рафаэль Варан покинет «Реал» этим летом.

Как отмечает источник, мадридский клуб не будет удерживать игрока, контракт которого истекает летом 2022 года, однако хочет выручить за переход защитника 80 млн евро.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Варану проявляет «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Варан сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча.

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Источник — Todofichajes.com

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