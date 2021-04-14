Манчестер Юнайтед намерен купить Варана

Английский «Манчестер Юнайтед» намерен выкупить контракт 27-летнего центрального защитника мадридского «Реала» и сборной Франции Рафаэля Варана.
Руководство «красных дьяволов» считает, что Варан сможет стать хорошим партнером для Гарри Магуайра в центре обороны команды. Сам Варан ранее намекнул, что готов покинуть «Реал».
Но «Манчестер Юнайтед» считает цену на футболиста в размере €70 миллионов завышенной, что может серьезно осложнить переговоры.
В текущем сезоне Варан провел за «Реал» 36 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.
Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.
Источник — Daily Mail
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