МАРСЕЛО: «В первые 45 минут наш план против Челси не работал»

Защитник «Реала» Марсело прокомментировал ничью против «Челси» (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов:

«В первые 45 минут наш план не работал. Затем мы прибавили, темп игры изменился, мы заиграли лучше.

Ответный матч? Я думаю, он будет совершенно другим».