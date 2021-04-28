МАРСЕЛО: «В первые 45 минут наш план против Челси не работал»

Защитник «Реала» Марсело прокомментировал ничью против «Челси» (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов:
«В первые 45 минут наш план не работал. Затем мы прибавили, темп игры изменился, мы заиграли лучше.
Ответный матч? Я думаю, он будет совершенно другим».
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Источник — Sport.ua
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