Назван лучший игрок полуфинала Лиги чемпионов между Реалом и Челси

Лучшим игроком первого полуфинального матча Лиги чемпионов назван Н'Голо Канте из «Челси».
Технический наблюдатель УЕФА Хинес Карвахаль пояснил выбор: «Он блестяще отработал и в обороне, и в атаке, дал команде столь нужный баланс. Подбирал мячи на всех участках поля, здорово пасовал между линиями, обеспечив быстрый переход из защиты в нападение. Канте провел отличный матч».
«Реал» и «Челси» в первом полуфинальном матче сыграли вничью (1:1). На гол Пулишича в начале матча хозяева еще до перерыва ответили точным ударом Бензема. Ответный матч в Лондоне обещает быть еще более интересным.
Источник — УЕФА
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