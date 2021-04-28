Назван лучший игрок полуфинала Лиги чемпионов между Реалом и Челси

MVP первого полуфинального матча Лиги чемпионов стал Н'Голо Канте из «Челси»

  • 28.04.2021 03:12
  • 55 просмотров
  • 0 комментариев
Назван лучший игрок полуфинала Лиги чемпионов между Реалом и Челси
© УЕФА. Н'Голо Канте

Лучшим игроком первого полуфинального матча Лиги чемпионов назван Н'Голо Канте из «Челси».

Технический наблюдатель УЕФА Хинес Карвахаль пояснил выбор: «Он блестяще отработал и в обороне, и в атаке, дал команде столь нужный баланс. Подбирал мячи на всех участках поля, здорово пасовал между линиями, обеспечив быстрый переход из защиты в нападение. Канте провел отличный матч».

«Реал» и «Челси» в первом полуфинальном матче сыграли вничью (1:1). На гол Пулишича в начале матча хозяева еще до перерыва ответили точным ударом Бензема. Ответный матч в Лондоне обещает быть еще более интересным.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности