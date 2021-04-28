Эден АЗАР: «Увидел знакомые лица. Итог матча мог быть лучше, но мог и хуже»

Полузащитник «Реала» оценил ничью против «Челси» в полуфинале ЛЧ

  • 28.04.2021 02:52
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Эден АЗАР: «Увидел знакомые лица. Итог матча мог быть лучше, но мог и хуже»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Реала» Эден Азар прокомментировал ничью против «Челси» (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов:

«Могло быть лучше, но могло быть и хуже. Впереди ответный матч. Мы должны постараться выиграть в гостях.

Я хочу двигаться вперед постепенно. Конечно, я хочу играть, хочу выходить на поле. Но в предыдущем матче я сыграл всего 15 минут, сегодня – чуть больше. До конца хочу провести ряд хороших матчей и набрать форму. Сейчас я постепенно прибавляю, становлюсь выносливее. Рад, что могу снова играть.

Что может изменить «Реал» в ответном матче? Вы должны спросить об этом тренера. Тренер делает из нас команду. Мы можем играть и вчетвером в обороне – все зависит от тренера. Мы же просто стараемся делать все на лучшем уровне.

Всегда здорово играть против друзей. У меня есть друзья в «Челси», но теперь я игрок «Реала» и просто хочу побеждать. Не важно, кто соперник: «Челси» или кто-то другой. Всегда приятно видеть знакомые лица».

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Источник — УЕФА

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