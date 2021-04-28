ВАРАН: «Матч можно разделить на два совершенно разных тайма»

Защитник «Реала» прокомментировал ничью против «Челси» в ЛЧ

  • 28.04.2021 02:28
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ВАРАН: «Матч можно разделить на два совершенно разных тайма»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Вернер и Варан

Защитник «Реала» Рафаэль Варан прокомментировал ничью против «Челси» (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов:

«Мне кажется, матч можно разделить на два совершенно разных тайма. Они здорово начали матч и давили на наши ворота, что в итоге принесло им успех. Но благодаря точному удару Карима мы вернулись в игру, а второй тайм провели намного лучше.

Мы не могли взломать их оборону нашими передачами. Было непросто справляться с их давлением. Это должно послужить нам уроком. В ответном матче мы должны быть готовы с самого начала.

Бензема часто решает исход таких матчей. Он изменил динамику игры. Мы прекрасно знаем, на что он способен, и он здорово нам помогает. На этой стадии турнира многое будет зависеть от нашего физического и психологического состояния. Нужно выиграть ответную встречу».

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Источник — УЕФА

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