Стало известно, кто будет судить матчи Ворскла – Динамо, Шахтер – Днепр-1

УАФ назначила официальных лиц на матчи 24-го тура УПЛ

  • 28.04.2021 00:46
  • 208 просмотров
  • 1 комментарий
Стало известно, кто будет судить матчи Ворскла – Динамо, Шахтер – Днепр-1
© УАФ

Украинская ассоциация футбола назначила официальных лиц на матчи 24-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги 202021.

УПЛ. 24-й тур

1 мая, суббота

  • «Десна» – «Колос». Главный судья – Юрий Иванов (Донецкая область), арбитр VAR – Андрей Коваленко.
  • «Шахтер» – «Днепр-1». Главный судья – Денис Шурман (Киевская область).
  • «Ворскла» – «Динамо». Главный судья – Виктор Копиевский (Кропивницкий), арбитр VAR – Николай Балакин.

2 мая, воскресенье

  • «Рух» – «Александрия». Главный судья – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр VAR – Сергей Бойко.
  • «Заря» – «Минай». Главный судья – Виталий Романов (Днепр), арбитр VAR – Евгений Арановский.
  • «Мариуполь» – «Львов». Главный судья – Ярослав Козык (Мукачево).
  • «Олимпик» – «Ингулец». Главный судья – Дмитрий Кривушкин (Харьков).
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Источник — Комитет арбитров УАФ

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Комментарии
    J0e777
      J0e777, 28.04.2021 01:00
    0
    Уже нету смысла Катюху на матчи Динамо ставить. Сделала что смогла
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 28.04.2021 01:00
    0
    Уже нету смысла Катюху на матчи Динамо ставить. Сделала что смогла
    Ссылка
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