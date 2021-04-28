Стало известно, кто будет судить матчи Ворскла – Динамо, Шахтер – Днепр-1

Украинская ассоциация футбола назначила официальных лиц на матчи 24-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги 202021.
УПЛ. 24-й тур
1 мая, суббота
- «Десна» – «Колос». Главный судья – Юрий Иванов (Донецкая область), арбитр VAR – Андрей Коваленко.
- «Шахтер» – «Днепр-1». Главный судья – Денис Шурман (Киевская область).
- «Ворскла» – «Динамо». Главный судья – Виктор Копиевский (Кропивницкий), арбитр VAR – Николай Балакин.
2 мая, воскресенье
- «Рух» – «Александрия». Главный судья – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр VAR – Сергей Бойко.
- «Заря» – «Минай». Главный судья – Виталий Романов (Днепр), арбитр VAR – Евгений Арановский.
- «Мариуполь» – «Львов». Главный судья – Ярослав Козык (Мукачево).
- «Олимпик» – «Ингулец». Главный судья – Дмитрий Кривушкин (Харьков).
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Источник — Комитет арбитров УАФ
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