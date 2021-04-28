Артем ШАБАНОВ: «Динамо? Рад за ребят»

Защитник «Динамо» Артем Шабанов, который сейчас выступает на правах аренды за «Легию», прокомментировал завоевание киевлянами чемпионского титула:
«Рад за ребят, проделавших в этом сезоне под руководством Мирчи Луческу большую работу.
Выиграли Суперкубок, чемпионат, теперь, надеюсь, выиграют и… Впрочем, не буду, наверное, загадывать. Просто пожелаю команде успеха и в кубковом финале».
Ранее сообщалось о том, что «Легия» не выкупит Шабанова у «Динамо».
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