Артем ШАБАНОВ: «Динамо? Рад за ребят»

Защитник «Динамо» Артем Шабанов, который сейчас выступает на правах аренды за «Легию», прокомментировал завоевание киевлянами чемпионского титула:

«Рад за ребят, проделавших в этом сезоне под руководством Мирчи Луческу большую работу.

Выиграли Суперкубок, чемпионат, теперь, надеюсь, выиграют и… Впрочем, не буду, наверное, загадывать. Просто пожелаю команде успеха и в кубковом финале».

Ранее сообщалось о том, что «Легия» не выкупит Шабанова у «Динамо».