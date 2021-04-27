В среду, 28 апреля, в перенесенном матче восемнадцатого тура Украинской Премьер-лиги состоится львовское дерби между ПФК «Львов» и «Рухом». Поединок пройдет на стадионе «Арена Львов» и начнется в 19:00.
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Источник — Sport.ua
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