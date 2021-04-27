Пулишич – первый игрок сборной США, который забил в полуфинале ЛЧ

Сегодня «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов на выезде играет с «Реалом». На 14-й минуте счет в матче открыл полузащитник гостей Кристиан Пулишич.

Он стал первым в истории игроком сборной США, который забил в полуфинале Лиги чемпионов.

Суммарно это второй гол для хавбека «Челси» в 8 матчах Лиги чемпионов нынешнего сезона.