Пулишич – первый игрок сборной США, который забил в полуфинале ЛЧ

Сегодня «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов на выезде играет с «Реалом». На 14-й минуте счет в матче открыл полузащитник гостей Кристиан Пулишич.
Он стал первым в истории игроком сборной США, который забил в полуфинале Лиги чемпионов.
Суммарно это второй гол для хавбека «Челси» в 8 матчах Лиги чемпионов нынешнего сезона.
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Источник — Squawka
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