ВИДЕО. Реал пропустил дома. Пулишич обыграл Куртуа и забил гол для Челси

27 апреля в первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид принимает «Челси».
«Реал» пропустил дома. Кристиан Пулишич обыграл Тибо Куртуа и забил гол для «Челси».
ГОЛ! 0:1. Пулишич, 14 мин.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.