Хавбек Руха: «Малиновский – лучший украинский футболист на сегодня»

Полузащитник «Руха» Андрей Кухарук поделился мнением по поводу своего бывшего партнера по «Севастополю» Руслана Малиновского:
«Руслан сразу мне понравился как футболист, ведь уже тогда он существенно выделялся на нашем фоне. О его нынешнем уровне нечего и говорить. Он лучший украинский футболист на сегодня. Всегда буду говорить о Руслане только лучшие слова.
Он достиг всего благодаря своей целеустремленности и уверенности в собственных силах. На всех тренировках Руслан всегда выкладывался на полную и постоянно работал над собой. Не было разницы, это игра или тренировки. Он всегда хотел побеждать и быть первым. Очень рад, что у него все получилось. Это отличный футболист, который доказывает это своей игрой в европейском топ-чемпионате.
У нас были хорошие отношения. Как старший партнер, Руслан всегда подсказывал и помогал мне советами в нужный момент. Сейчас мы практически не общаемся, но я всегда буду помнить, как он способствовал всем нам в «Севастополе».
Ранее Малиновский снова попал в символическую сборную тура Серии А.
Источник — ФК Рух Львов
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