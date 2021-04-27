Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Не скрывал, что меня привлекает Бавария»

Тренер «РБ Лейпциг» - о своем переходе в «Баварию»

  • 27.04.2021 21:13
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Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Не скрывал, что меня привлекает Бавария»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Наставник «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн прокомментировал свой переход в «Баварию» в конце сезона:

«Я ухожу из «Лейпцига» с тяжелым сердцем. Здесь, в клубе с огромными возможностями и наилучшими условиями для работы, я тренировал особенную команду.

Все, включая персонал, работающий с командой, позаботились о том, чтобы мы написали множество историй для клуба, и продолжают делать это сейчас. Я действительно горжусь этим.

Выход в полуфинал Лиги чемпионов определенно стал самым ярким событием времени, которое мы провели вместе. Этот момент я никогда не забуду. Сейчас мы также проводим лучший сезон в Бундеслиге в истории клуба. Мы хотим закончить сезон наилучшим образом, а затем впервые выиграть значимый трофей.

«Лейпциг» – особенный клуб, но я ухожу. Я не скрывал, что меня привлекает должность главного тренера «Баварии» и что я хотел бы взяться за эту работу, если появится возможность. Поэтому я хотел бы поблагодарить Оливера Минцлаффа и остальных руководителей «Лейпцига» за то, что они нашли решение с «Баварией» и сделали это возможным для меня».

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Источник — ФК Бавария

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