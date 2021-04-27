В помощь сборной Украины. УЕФА расширит заявку игроков на Евро-2020

По информации The Times, УЕФА принял решение расширить окончательную заявку на Евро-2020 с 23-х до 26-ти игроков.
Ранее об этом просил наставник сборной Украины Андрей Шевченко, а также тренер сборной Италии Роберто Манчини.
Из-за коронавируса, напряженного сезона и большого количества травм тренеры хотят иметь расширенный список футболистов на Евро.
При этом ожидалось, что УЕФА расширит заявку на большее количество игроков.
Украина из-за травмы Жуниора Мораеса уже осталась без одного форварда.
Источник — The Times
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