В помощь сборной Украины. УЕФА расширит заявку игроков на Евро-2020

По информации The Times, УЕФА принял решение расширить окончательную заявку на Евро-2020 с 23-х до 26-ти игроков.

Ранее об этом просил наставник сборной Украины Андрей Шевченко, а также тренер сборной Италии Роберто Манчини.

Из-за коронавируса, напряженного сезона и большого количества травм тренеры хотят иметь расширенный список футболистов на Евро.

При этом ожидалось, что УЕФА расширит заявку на большее количество игроков.

Украина из-за травмы Жуниора Мораеса уже осталась без одного форварда.