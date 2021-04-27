В помощь сборной Украины. УЕФА расширит заявку игроков на Евро-2020

На чемпионат Европы можно будет взять 26 игроков

  • 27.04.2021 18:30
  • 2340 просмотров
  • 5 комментариев
В помощь сборной Украины. УЕФА расширит заявку игроков на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации The Times, УЕФА принял решение расширить окончательную заявку на Евро-2020 с 23-х до 26-ти игроков.

Ранее об этом просил наставник сборной Украины Андрей Шевченко, а также тренер сборной Италии Роберто Манчини.

Из-за коронавируса, напряженного сезона и большого количества травм тренеры хотят иметь расширенный список футболистов на Евро.

При этом ожидалось, что УЕФА расширит заявку на большее количество игроков.

Украина из-за травмы Жуниора Мораеса уже осталась без одного форварда.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — The Times

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Kherson384
    online
      Kherson384, 27.04.2021 19:45
    0
    Спасибо УЕФА за техпоражение от Швейцарии.
    Ссылка
    alex73776
    online
      alex73776, 27.04.2021 19:36
    0
    Scofield Lincoln, 27.04.2021 19:00
    Ну если бы не просто для количества, то и нашу сборную можно было бы усилить! Хорошие кандидаты есть, просто Шева их че то не вызывает...
    вот интересно и кто это по вашему?
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 27.04.2021 19:00
    0
    Олександр Жарчинський, 27.04.2021 18:45
    це не для зб.України допомога... у ту трійку увійдуть умовно кажучи гравці типу Безуса чи Пластуна...сильна допомога? це швидше + для зб. типу Франції чи Іспанії...
    Ну если бы не просто для количества, то и нашу сборную можно было бы усилить! Хорошие кандидаты есть, просто Шева их че то не вызывает...
    Ссылка
    Yass
    online
      Yass, 27.04.2021 18:47
    0
    Можно дополнительно трех туристов взять - Коноплянка, Ярмоленко, Пятов
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 27.04.2021 18:45
    +2
    це не для зб.України допомога... у ту трійку увійдуть умовно кажучи гравці типу Безуса чи Пластуна...сильна допомога? це швидше + для зб. типу Франції чи Іспанії...
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 27.04.2021 18:45
    +2
    це не для зб.України допомога... у ту трійку увійдуть умовно кажучи гравці типу Безуса чи Пластуна...сильна допомога? це швидше + для зб. типу Франції чи Іспанії...
    Ссылка
    Kherson384
    online
      Kherson384, 27.04.2021 19:45
    0
    Спасибо УЕФА за техпоражение от Швейцарии.
    Ссылка
    alex73776
    online
      alex73776, 27.04.2021 19:36
    0
    Scofield Lincoln, 27.04.2021 19:00
    Ну если бы не просто для количества, то и нашу сборную можно было бы усилить! Хорошие кандидаты есть, просто Шева их че то не вызывает...
    вот интересно и кто это по вашему?
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 27.04.2021 19:00
    0
    Олександр Жарчинський, 27.04.2021 18:45
    це не для зб.України допомога... у ту трійку увійдуть умовно кажучи гравці типу Безуса чи Пластуна...сильна допомога? це швидше + для зб. типу Франції чи Іспанії...
    Ну если бы не просто для количества, то и нашу сборную можно было бы усилить! Хорошие кандидаты есть, просто Шева их че то не вызывает...
    Ссылка
    Yass
    online
      Yass, 27.04.2021 18:47
    0
    Можно дополнительно трех туристов взять - Коноплянка, Ярмоленко, Пятов
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности