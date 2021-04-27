Мирча ЛУЧЕСКУ: «Игроки Динамо уже свыклись, что второе место - их максимум»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после победы команды в Украинской Премьер-лиге рассказал о своих подопечных.

- Никто не думал, что в моем возрасте у меня будет такой энтузиазм. Еще на своей первой пресс-конференции в Киеве я сказал, что моими главными болельщиками будут люди, которым за 70 лет. Моя победа - эти и их победа. Я показал, что успеха можно добиться в любом возрасте.

- Во время празднования на трибунах Де Пена что-то сказал вам?

- Он поздравил меня и попросился с женой уехать на два дня. Я был не против.

- Он улетит в Уругвай?

- Нет. Впереди у нас еще три матча и финал Кубка Украины. Все хотят играть. Буяльский должен перенести операцию, но он решил помочь команде в конце сезона. В другом случае он пропустил бы до трех месяцев. Все хотят быть частью команды. В самом начале некоторые футболисты просили отпустить их, но сейчас каждый понимает, что может в любой момент выйти на поле, заменив другого игрока.

В прошлом году этим игрокам не доверяли. Все считали, что «Шахтер» слишком хорош, наши футболисты даже свыклись с мыслью, что второе место - их потолок. Я же преобразил их мышление, вернул веру в то, что они должны всегда стремиться к новым достижениям и высотам, - сказал Луческу.

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