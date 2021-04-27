Мирча ЛУЧЕСКУ: «Игроки Динамо уже свыклись, что второе место - их максимум»

Румынский специалист сменил менталитет киевлян

  • 27.04.2021 18:11
  • 1822 просмотра
  • 6 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Игроки Динамо уже свыклись, что второе место - их максимум»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после победы команды в Украинской Премьер-лиге рассказал о своих подопечных.

- Никто не думал, что в моем возрасте у меня будет такой энтузиазм. Еще на своей первой пресс-конференции в Киеве я сказал, что моими главными болельщиками будут люди, которым за 70 лет. Моя победа - эти и их победа. Я показал, что успеха можно добиться в любом возрасте.

- Во время празднования на трибунах Де Пена что-то сказал вам?
- Он поздравил меня и попросился с женой уехать на два дня. Я был не против.

- Он улетит в Уругвай?
- Нет. Впереди у нас еще три матча и финал Кубка Украины. Все хотят играть. Буяльский должен перенести операцию, но он решил помочь команде в конце сезона. В другом случае он пропустил бы до трех месяцев. Все хотят быть частью команды. В самом начале некоторые футболисты просили отпустить их, но сейчас каждый понимает, что может в любой момент выйти на поле, заменив другого игрока.

В прошлом году этим игрокам не доверяли. Все считали, что «Шахтер» слишком хорош, наши футболисты даже свыклись с мыслью, что второе место - их потолок. Я же преобразил их мышление, вернул веру в то, что они должны всегда стремиться к новым достижениям и высотам, - сказал Луческу.

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Источник — Gazeta Sporturilor

(6 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 27.04.2021 19:11
    0
    Влад Грачев, 27.04.2021 18:58
    23 очка отставание от Шахтёра в прошлом сезоне. Лично для меня - это мхуже чем 4 место было при Блохине
    То був інший формат. Якби цей сезон проводився як попередній, то відрив Динамо міг би бути таким самим.
    До Реброва Динамо теж довгий час не вигравало чемпіонат, навіть довше чим до Луческу і що? Звикли бути другими?
    Ссылка
    Влад Грачев
    online
      Влад Грачев, 27.04.2021 18:58
    -1
    Влад Грачев, 27.04.2021 18:56
    Ничего что Ребров в своём распоряжение имел качественных лигионеров Ленс, Беланда, Драгович, Вида, Данило Сильва, Велозу. Потом наши игроки как Ярмоленко, Гусев, Рыбалка. На тот момент тоже они были на хорошем уровне. А что у Луческу молодняк и более опытные уже украинские футболисты. Считаю что Луч правду сказал, что придал им менталитет побидителя. 23 очка от Шахтёра. И помню как Сидр просил сделать замены в матче с Шахтёром на кубок, а тот лишь кивал головой...
    23 очка отставание от Шахтёра в прошлом сезоне. Лично для меня - это мхуже чем 4 место было при Блохине
    Ссылка
    Влад Грачев
    online
      Влад Грачев, 27.04.2021 18:56
    -1
    DKTheBest2, 27.04.2021 18:31
    При всій повазі до Луческу, як тренера, не будемо забувати, що Шахтар в цьому сезоні ніякий і не так вже важко було Динамо взяти чемпіонат.
    Ничего что Ребров в своём распоряжение имел качественных лигионеров Ленс, Беланда, Драгович, Вида, Данило Сильва, Велозу. Потом наши игроки как Ярмоленко, Гусев, Рыбалка. На тот момент тоже они были на хорошем уровне. А что у Луческу молодняк и более опытные уже украинские футболисты. Считаю что Луч правду сказал, что придал им менталитет побидителя. 23 очка от Шахтёра. И помню как Сидр просил сделать замены в матче с Шахтёром на кубок, а тот лишь кивал головой...
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 27.04.2021 18:47
    0
    Ребров вигравав чемпіонат, коли Шахтар Луческу був на піковому плато. І щось з себе не корчив мессію.
    Змиритися, що ти вічно другий. Як можна таке про спортсмена ляпнути?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 27.04.2021 18:31
    -5
    При всій повазі до Луческу, як тренера, не будемо забувати, що Шахтар в цьому сезоні ніякий і не так вже важко було Динамо взяти чемпіонат.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 27.04.2021 18:26
    -5
    Щось зморозив Будулай дурницю.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 27.04.2021 19:11
    0
    Влад Грачев, 27.04.2021 18:58
    23 очка отставание от Шахтёра в прошлом сезоне. Лично для меня - это мхуже чем 4 место было при Блохине
    То був інший формат. Якби цей сезон проводився як попередній, то відрив Динамо міг би бути таким самим.
    До Реброва Динамо теж довгий час не вигравало чемпіонат, навіть довше чим до Луческу і що? Звикли бути другими?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 27.04.2021 18:47
    0
    Ребров вигравав чемпіонат, коли Шахтар Луческу був на піковому плато. І щось з себе не корчив мессію.
    Змиритися, що ти вічно другий. Як можна таке про спортсмена ляпнути?
    Ссылка
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