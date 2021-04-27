Мирча ЛУЧЕСКУ: «Стоимость некоторых игроков удвоилась, а то и утроилась»

Румынский наставник доволен своей работой в «Динамо»

  • 27.04.2021 15:44
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  • 1 комментарий
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Стоимость некоторых игроков удвоилась, а то и утроилась»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после завоевания титул чемпиона Украины поделился мыслями об этом результате и прогрессе футболистов.

«Надеюсь, то, чего я здесь добился, станет уроком для всех. Вернуть себе титул через семь лет, приняв команду с 23-очковым отставанием от «Шахтера» и приведя ее к 13-очковому перевесу.

Теперь я продемонстрировал, что важен не только талант. Настроение, которое оживляет игроков, очень важно! Менталитет победителей. Те же игроки, но разная подготовка, разная философия, разный дух и много работы.

Рад, что многие ценят мою работу в киевском «Динамо». Со стороны они лучше видели, насколько выросла команда, насколько выросли игроки. Стоимость некоторых за этот период увеличилась вдвое, а то и втрое», - сказал Луческу.

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Источник — Gazeta Sporturilor

(7 голосов)

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Комментарии
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 27.04.2021 16:08
    +3
    Так ! Саме так і є. І тільки зграйка дибілів може з неповагою ставитись до тренера який зробив їх клуб чемпіоном.
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 27.04.2021 16:08
    +3
    Так ! Саме так і є. І тільки зграйка дибілів може з неповагою ставитись до тренера який зробив їх клуб чемпіоном.
    Ссылка
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