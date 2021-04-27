Мирча ЛУЧЕСКУ: «У меня уже 37 трофеев, но Гвардиола догонит меня»

Румынский наставник «Динамо» высказался о своем наследии

  • 27.04.2021 15:15
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Мирча ЛУЧЕСКУ: «У меня уже 37 трофеев, но Гвардиола догонит меня»
© dynamo.kiev.ua. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после завоевания титула чемпиона Украины посчитал свои трофеи в карьере, а также сообщил, что вскоре его обгонит наставник «Ман Сити» Пеп Гвардиола.

- Во-первых, у меня сейчас не 34, а 36 трофеев. Институт футбольной статистики также учитывает два выхода в высший дивизион во главе «Корвинула» и «Брешии». Если быть точным, то у меня даже 37 трофеев.

- Какой последний?
- Кубок в матче против «Стяуа». Мы победили, команда соперника ушла с поля. Они все еще должны вернуть мне этот кубок!

- А что насчет Гвардиолы (у него 30 трофеев прим.)?
- Пеп нас всех догонит. И меня, и Фергюсона. Ему 50, при темпе, в котором он побеждает, это не будет проблемой. Он умен, он всегда идет туда, где может построить свою команду, где у него есть все ресурсы. И в игре, и в завоевании трофеев он всегда очень успешен. Вся его карьера оставалась на высшем уровне. «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити». Так будет до конца, - сказал Луческу.

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Источник — Gazeta Sporturilor

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