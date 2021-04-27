Мирча ЛУЧЕСКУ: «Хотел уйти из Динамо из-за фанатов, но сын переубедил»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу поделился эмоциями после завоевания чемпионства с киевлянами.
- Что вы чувствовали, когда игроки качали вас на руках?
- В те моменты я молился, чтобы вернуться на землю целым и невредимым. Это уникальные моменты, незабываемые. Когда выигрываешь трофей - это особенное чувство. Я вернулся за этим. В конце карьеры вспоминаешь только такие моменты, а все неприятности исчезают, испаряются.
- Что для вас означает этот сезон в «Динамо«?
- Это было противостояние с самим собой. С моим мыслям, идеям и методам. Я всегда беспокоюсь, думая над тем, что могу сделать лучше и в чем могу прибавить.
- В Киеве было непросто?
- Это были трудные восемь месяцев, особенно в начале. Помню, как я хотел уйти из-за фанатов. Тогда мне позвонил Разван.
- И что он вам сказал?
- Он сказал: «Папа, ты не можешь сдаться! Что бы ни случилось, ты должен двигаться дальше!». И я продолжил работу. Никто не знает, но я не просил трансферов. Я хотел, чтобы деньги были вложены в инфраструктуру. На поля, на спортзалы. Зимой мы иногда тренировались в невозможных условиях, но такого больше не повторится. У нас будет три поля с гибридным покрытием, будет тренажерный зал. Будут новые тренеры для основной команды и для юниорской. В первую очередь, я хочу, чтобы у игроков были лучшие условия.
Читайте также: Ни Криштиану, ни Месси. Луческу назвал лучшего футболиста современности
Источник — Gazeta Sporturilor
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ой, прямо, по коліно в снігу бігали
Ой, прямо, по коліно в снігу бігали
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.