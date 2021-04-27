Мирча ЛУЧЕСКУ: «Хотел уйти из Динамо из-за фанатов, но сын переубедил»

Рэзван Луческу сказал отцу, что тот не должен сдаваться

  • 27.04.2021 14:48
  • 1599 просмотров
  • 6 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Хотел уйти из Динамо из-за фанатов, но сын переубедил»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу поделился эмоциями после завоевания чемпионства с киевлянами.
 
- Что вы чувствовали, когда игроки качали вас на руках?
- В те моменты я молился, чтобы вернуться на землю целым и невредимым. Это уникальные моменты, незабываемые. Когда выигрываешь трофей - это особенное чувство. Я вернулся за этим. В конце карьеры вспоминаешь только такие моменты, а все неприятности исчезают, испаряются.
 
- Что для вас означает этот сезон в «Динамо«?
- Это было противостояние с самим собой. С моим мыслям, идеям и методам. Я всегда беспокоюсь, думая над тем, что могу сделать лучше и в чем могу прибавить.
 
- В Киеве было непросто?
- Это были трудные восемь месяцев, особенно в начале. Помню, как я хотел уйти из-за фанатов. Тогда мне позвонил Разван.
 
- И что он вам сказал?
- Он сказал: «Папа, ты не можешь сдаться! Что бы ни случилось, ты должен двигаться дальше!». И я продолжил работу. Никто не знает, но я не просил трансферов. Я хотел, чтобы деньги были вложены в инфраструктуру. На поля, на спортзалы. Зимой мы иногда тренировались в невозможных условиях, но такого больше не повторится. У нас будет три поля с гибридным покрытием, будет тренажерный зал. Будут новые тренеры для основной команды и для юниорской. В первую очередь, я хочу, чтобы у игроков были лучшие условия.

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Источник — Gazeta Sporturilor

(8 голосов)

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Комментарии
    turist86
    online
      turist86, 27.04.2021 15:14
    0
    "Взимку ми іноді тренувалися в неможливих умовах".
    Ой, прямо, по коліно в снігу бігали
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 27.04.2021 15:13
    0
    Разве зимой они не в Испании / Турции ? Да и что не было у них спортзала? Или все это было но в ужасном состоянии
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 27.04.2021 15:12
    +2
    Весь Киев за него, а он об 1,5 калеках...
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 27.04.2021 15:02
    -10
    DK1970, 27.04.2021 15:01
    Только глупцы не меняют своего мнения. Только мудрые не меняют своих принципов. Луческу полностью соответствует этому. Оставайся Мистер! Мы ещё столетие клуба отпразднует сместе!
    Пдц ты подлиза ещё та оказался. Бесхребетная,беспринципная подлиза.
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 27.04.2021 15:01
    +8
    Только глупцы не меняют своего мнения. Только мудрые не меняют своих принципов. Луческу полностью соответствует этому. Оставайся Мистер! Мы ещё столетие клуба отпразднует сместе!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 27.04.2021 14:52
    +10
    Якщо циган не лукавить, розповідаючи про спрямування фінансів - тоді РІСПЕКТ йому!!! А от попередньому менеджменту Динамо за стан інфраструктури ФУ-у-у-у, ганьба!!!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 27.04.2021 14:52
    +10
    Якщо циган не лукавить, розповідаючи про спрямування фінансів - тоді РІСПЕКТ йому!!! А от попередньому менеджменту Динамо за стан інфраструктури ФУ-у-у-у, ганьба!!!
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 27.04.2021 15:01
    +8
    Только глупцы не меняют своего мнения. Только мудрые не меняют своих принципов. Луческу полностью соответствует этому. Оставайся Мистер! Мы ещё столетие клуба отпразднует сместе!
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 27.04.2021 15:12
    +2
    Весь Киев за него, а он об 1,5 калеках...
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 27.04.2021 15:14
    0
    "Взимку ми іноді тренувалися в неможливих умовах".
    Ой, прямо, по коліно в снігу бігали
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 27.04.2021 15:13
    0
    Разве зимой они не в Испании / Турции ? Да и что не было у них спортзала? Или все это было но в ужасном состоянии
    Ссылка
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