Мирча ЛУЧЕСКУ: «Хотел уйти из Динамо из-за фанатов, но сын переубедил»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу поделился эмоциями после завоевания чемпионства с киевлянами.



- Что вы чувствовали, когда игроки качали вас на руках?

- В те моменты я молился, чтобы вернуться на землю целым и невредимым. Это уникальные моменты, незабываемые. Когда выигрываешь трофей - это особенное чувство. Я вернулся за этим. В конце карьеры вспоминаешь только такие моменты, а все неприятности исчезают, испаряются.



- Что для вас означает этот сезон в «Динамо«?

- Это было противостояние с самим собой. С моим мыслям, идеям и методам. Я всегда беспокоюсь, думая над тем, что могу сделать лучше и в чем могу прибавить.



- В Киеве было непросто?

- Это были трудные восемь месяцев, особенно в начале. Помню, как я хотел уйти из-за фанатов. Тогда мне позвонил Разван.



- И что он вам сказал?

- Он сказал: «Папа, ты не можешь сдаться! Что бы ни случилось, ты должен двигаться дальше!». И я продолжил работу. Никто не знает, но я не просил трансферов. Я хотел, чтобы деньги были вложены в инфраструктуру. На поля, на спортзалы. Зимой мы иногда тренировались в невозможных условиях, но такого больше не повторится. У нас будет три поля с гибридным покрытием, будет тренажерный зал. Будут новые тренеры для основной команды и для юниорской. В первую очередь, я хочу, чтобы у игроков были лучшие условия.

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