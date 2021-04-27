Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Увидимся на следующей игре, ребята»

27-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский подвел итоги победы над «Болоньей» (5:0) в поединке 33-го тура чемпионата Италии.
«Увидимся на следующей игре, ребята, так держать», — написал Малиновский, комментируя свежие фотографии.
В матче с «Болоньей» Малиновский вышел в стартовом составе «Аталанты» и открыл счет на 22-й минуте встречи.
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Источник — Instagram
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