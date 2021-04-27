Стаховский стартовал с победы на челленджере в Остраве

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№212 ATP) стартовал с победы на грунтовом челленджере в Чехии.
В матче первого круга украинец одолел местного спортсмена Патрика Рикля (№648 ATP), которому организаторы выдали вайлд-кард.
Острава. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Патрик Рикль (Чехия) – 6:4, 6:2
В следующем круге Стаховский сыграет против Элиаса Имера из Швеции (№193 ATP).
Ранее в основу не смог пробиться Виталий Сачко.
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Источник — Sport.ua
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