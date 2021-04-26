Сачко не смог пробиться в основную сетку челленджера в Остраве

Украинский теннисист Виталий Сачко (№320 ATP) не смог преодолеть квалификацию на грунтовом челленджере в Остраве.
В финале отбора украинец уступил восьмому сеяному Алексу Молчану из Словакии (№275 ATP).
Острава. Финал квалификации
Виталий Сачко (Украина) – Алекс Молчан (Словакия) – 1:6, 2:6
Отметим, что в полуфинале отбора Сачко одолел четвертого сеяного россиянина Теймураза Габашвили.
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Источник — Sport.ua
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