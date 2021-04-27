В поединке 34-го тура чемпионата Франции по футболу «Лилль» на выезде обыграл «Лион» со счетом 3:2, проигрывая 0:2 к 35-й минуте встречи.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Лион» — «Лилль» — 2:3
Голы: Слимани, 20, Фонте, 35, автогол — Йылмаз, 45, 85, Дэвид, 60
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Бурак Йилмаз (Лилль).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Лилль).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Бурак Йилмаз (Лилль).
|35'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Жозе Фонте (Лилль).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Ислам Слимани (Лион).
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Источник — Sport.ua
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