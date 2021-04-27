34-й тур
Лион
2 : 3
Лилль
25.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лион — Лилль — 2:3. Видео голов и обзор матча

Гости вырвали победу, проигрывая 0:2 по ходу встречи

  • 27.04.2021 12:45
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Лион — Лилль — 2:3. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 34-го тура чемпионата Франции по футболу «Лилль» на выезде обыграл «Лион» со счетом 3:2, проигрывая 0:2 к 35-й минуте встречи.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Лион» — «Лилль» — 2:3
Голы: Слимани, 20, Фонте, 35, автогол — Йылмаз, 45, 85, Дэвид, 60

События матча
85' ГОЛ ! Мяч забил Бурак Йилмаз (Лилль).
60' ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Лилль).
45' ГОЛ ! Мяч забил Бурак Йилмаз (Лилль).
35' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Жозе Фонте (Лилль).
20' ГОЛ ! Мяч забил Ислам Слимани (Лион).
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Источник — Sport.ua

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