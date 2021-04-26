Два гола в концовке! Лилль вырвал победу у Лиона и сохранил перевес над ПСЖ

25 апреля в чемпионате Франции прошли поединки 34-го тура

  • 26.04.2021 02:25
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Два гола в концовке! Лилль вырвал победу у Лиона и сохранил перевес над ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

25 апреля в чемпионате Франции прошли поединки 34-го тура.

Забив два гола в концовке, «Лилль» вырвал победу у «Лиона» (3:2) и сохранил перевес над «ПСЖ» в одно очко.

В Лиге 1 лидируют: «Лилль» (73), «ПСЖ» (72), «Монако» (71), «Лион» (67), «Ланс» (56), «Марсель» (55), «Ренн» (54).

Лига 1. 34-й тур

«Лион» — «Лилль» — 2:3

Голы: Слимани, 20 (1:0). Жозе Фонти, 35, в свои ворота (2:0). Бурак Йылмаз, 45+1 (2:1). Давид, 60 (2:2). Бурак Йылмаз, 85 (2:3).

«Анже» — «Монако» — 0:1 (0:0)

Гол: Бен Йеддер, 79.

«Ницца» — «Монпелье» — 3:1 (3:1)

Голы: Лаборд, 3 (0:1). Будауи, 6 (1:1). Тодибо, 39 (2:1). Клод-Морис, 40 (3:1).

«Страсбур» — «Нант» — 1:2 (1:0)

Голы: Айорк, 43 (1:0). Кастеллетто, 53 (1:1). Блас, 76 (1:2).

«Лорьян» — «Бордо» — 4:1 (3:0)

Голы: Висса, 18 (1:0). Моффи, 20 (2:0). Моффи, 43 (3:0). Моффи, 80 (4:0). Сиссоко, 83 (4:1).

«Ренн» — «Дижон» — 5:1 (1:1)

Голы: Бензиа, 9 — с пенальти (0:1). Террье, 16 (1:1). Террье, 71 (2:1). Тэ, 72 (3:1). Ниамси, 81 (4:1). Гренье, 90+2 (5:1).

«Ланс» — «Ним» — 2:1 (1:0)

Голы: Ганаго, 17 (1:0). Ферхат, 52 — с пенальти (1:1). Айдара, 76 (2:1).

Турнирная таблица Лиги 1

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Источник — Sport.ua

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