ПРИЗЕТКО: «Кулач сыроват, Довбик может стать козырем, на Кравца посмотрят»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Александр Призетко поделился мнением о нападающих, на которых могли бы обратить внимание тренеры украинской национальной команды в связи с травмой Жуниора Мораеса.

— На последний сбор национальной команды приглашался Артем Довбик. Он даже дебютировал в матче с Казахстаном…

— Этот футболист с хорошими данными, но как он себя проявит — вопрос. Это может быть козырный туз в рукаве Андрея Шевченко. Но нужно понимать, что украинская Премьер-лига и сборная — это разные вещи. Довбик мало времени провел в национальной команде, ему не хватает притирки. Если он с этим справится, то все у него может получиться.

— В бомбардирской гонке чемпионата сейчас лидирует Кулач.

— Не знаю, не знаю. В УПЛ Владислав сейчас блистает, у него много хороших качеств, но для сборной, как мне кажется, он сыроват. Ему будет сложно сразу заиграть на таком уровне.

— Можно ли рассматривать Артема Кравца как потенциального помощника для национальной команды?

— Мне трудно ответить на этот вопрос, поскольку я давно не видел его в действии. Да, читаю о нем, потихоньку форвард забивает за «Коньяспор». В свете последних проблем, думаю, Артема обязательно посмотрят тренеры сборной. 31 год — это хороший возраст для нападающего, опыт может принести пользу команде.