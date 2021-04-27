ПРИЗЕТКО: «Кулач сыроват, Довбик может стать козырем, на Кравца посмотрят»

Специалист рассказал о нападающих для сборной Украины

  • 27.04.2021 12:25
  • 909 просмотров
  • 0 комментариев
ПРИЗЕТКО: «Кулач сыроват, Довбик может стать козырем, на Кравца посмотрят»
© ФК Ворскла. Владислав Кулач

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Александр Призетко поделился мнением о нападающих, на которых могли бы обратить внимание тренеры украинской национальной команды в связи с травмой Жуниора Мораеса.

— На последний сбор национальной команды приглашался Артем Довбик. Он даже дебютировал в матче с Казахстаном…
— Этот футболист с хорошими данными, но как он себя проявит — вопрос. Это может быть козырный туз в рукаве Андрея Шевченко. Но нужно понимать, что украинская Премьер-лига и сборная — это разные вещи. Довбик мало времени провел в национальной команде, ему не хватает притирки. Если он с этим справится, то все у него может получиться.

— В бомбардирской гонке чемпионата сейчас лидирует Кулач.
— Не знаю, не знаю. В УПЛ Владислав сейчас блистает, у него много хороших качеств, но для сборной, как мне кажется, он сыроват. Ему будет сложно сразу заиграть на таком уровне. 

— Можно ли рассматривать Артема Кравца как потенциального помощника для национальной команды?
— Мне трудно ответить на этот вопрос, поскольку я давно не видел его в действии. Да, читаю о нем, потихоньку форвард забивает за «Коньяспор». В свете последних проблем, думаю, Артема обязательно посмотрят тренеры сборной. 31 год — это хороший возраст для нападающего, опыт может принести пользу команде.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности