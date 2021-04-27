Начальник управления спорта Тернополя: Проблем с организацией финала КУ нет

Начальник управления по делам семьи, молодежной политики и спорта горсовета Тернополя Николай Круть рассказал об организации матча финала Кубка Украины между «Зарей» и «Динамо».



– Проблем с организацией финала Кубка Украины нет. По результатам полуфинального матча между «Агробизнесом» и «Динамо» УАФ отправила на адрес города Тернополя рекомендации по поводу некоторых инфраструктурных моментов для надлежащего проведения финала Кубка.



Мы получили эти рекомендации, уже начали работы по их исполнению. На 6 мая запланировано расширенное совещание с руководителями УАФ, службами города по проведению финала.



- Есть ли риски, что финал может состояться без зрителей?

- Вопрос не ко мне, а как минимум к высшим силам. Все зависит от ситуации с коронавирусом. Если будет общегосударственный локдаун, то понятно, что будет рассматриваться вопрос проведения матча без зрителей.



При нынешней ситуации, действуют рекомендации, разработанные главным санитарным доктором, – сказал Круть.



Ранее известный журналист Игорь Цыганык заявил, что Тернополь рискует потерять право проводить финал Кубку Украины, если не решит многочисленные проблемы.

Финал «Динамо» - «Заря» запланирован на 13 мая.