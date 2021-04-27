ФОТО. Костыхи на вас нет. Вацко потроллил Бойко и Бущана за поцелуй

Вратари «Динамо» опубликовали яркое фото

  • 27.04.2021 11:57
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ФОТО. Костыхи на вас нет. Вацко потроллил Бойко и Бущана за поцелуй
© Инстаграм Дениса Бойко

Вратарь «Динамо» Денис Бойко опубликовал совместное фото с еще одним голкипером киевлян Георгием Бущаном после завоевания чемпионства.
 
«Залог успеха прост», – подписал публикацию Бойко.
 
«Костыхи на вас нет», – пошутил в комментариях известный комментатор Виктор Вацко.

Ранее тренер «Колоса» Руслан Костышин раскритиковал журналиста, обвинив его в грязных фантазиях.

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Источник — Instagram

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