Лунин заинтересовал Милан

Итальянский «Милан» проявляет заинтересованность в услугах 22-летнего украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина.

В стане «россонери» Лунина рассматривают как потенциальную подмену нынешнему голкиперу команды Джанлуиджи Доннарумме, если с тем не удастся согласовать продление контракта, истекающего 30 июня.

В то же время, руководство «Реала» не видит серьезных перспектив у Лунина в своей команде, и летом будет готово рассмотреть отъезд украинца за пристойную сумму.

Ранее сообщалось, что виды на Лунина имеют три клуба испанской Ла Лиги.

Побег из Мадрида, или Немного о реальном будущем Лунина