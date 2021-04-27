Лунин заинтересовал Милан

Украинский вратарь может перебраться в Серию А, если «россонери» не договорятся с Доннаруммой

  • 27.04.2021 11:34
  • 1773 просмотра
  • 3 комментария
Лунин заинтересовал Милан
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Итальянский «Милан» проявляет заинтересованность в услугах 22-летнего украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина.

В стане «россонери» Лунина рассматривают как потенциальную подмену нынешнему голкиперу команды Джанлуиджи Доннарумме, если с тем не удастся согласовать продление контракта, истекающего 30 июня.

В то же время, руководство «Реала» не видит серьезных перспектив у Лунина в своей команде, и летом будет готово рассмотреть отъезд украинца за пристойную сумму.

Ранее сообщалось, что виды на Лунина имеют три клуба испанской Ла Лиги.

Побег из Мадрида, или Немного о реальном будущем Лунина

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Источник — Fichajes.net

(8 голосов)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 27.04.2021 12:09
    +2
    Милан, отлично!
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 27.04.2021 11:57
    +4
    Если Доннарума уйдет из Милана, а потенциал очень большой у этого голкипера то для Лунина это будет зеленый цвет в карьере а дальше все зависит только от него.
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    alefteev77
      alefteev77, 27.04.2021 11:45
    +8
    Цікавий варіант, якщо Луніна запросять як воротаря №1.
    -
    Доннарумма, на мою думку, понтовщик та доволі посередній (дуже переоцінений) голкіпер. А от Лунін - дуже працелюбний і цілеспрямований кіпер, якому потрібна практика.
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    alefteev77
      alefteev77, 27.04.2021 11:45
    +8
    Цікавий варіант, якщо Луніна запросять як воротаря №1.
    -
    Доннарумма, на мою думку, понтовщик та доволі посередній (дуже переоцінений) голкіпер. А от Лунін - дуже працелюбний і цілеспрямований кіпер, якому потрібна практика.
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 27.04.2021 11:57
    +4
    Если Доннарума уйдет из Милана, а потенциал очень большой у этого голкипера то для Лунина это будет зеленый цвет в карьере а дальше все зависит только от него.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 27.04.2021 12:09
    +2
    Милан, отлично!
    Ссылка
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