Лунин заинтересовал Милан

Итальянский «Милан» проявляет заинтересованность в услугах 22-летнего украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина.
В стане «россонери» Лунина рассматривают как потенциальную подмену нынешнему голкиперу команды Джанлуиджи Доннарумме, если с тем не удастся согласовать продление контракта, истекающего 30 июня.
В то же время, руководство «Реала» не видит серьезных перспектив у Лунина в своей команде, и летом будет готово рассмотреть отъезд украинца за пристойную сумму.
Ранее сообщалось, что виды на Лунина имеют три клуба испанской Ла Лиги.
Источник — Fichajes.net
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Доннарумма, на мою думку, понтовщик та доволі посередній (дуже переоцінений) голкіпер. А от Лунін - дуже працелюбний і цілеспрямований кіпер, якому потрібна практика.
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Доннарумма, на мою думку, понтовщик та доволі посередній (дуже переоцінений) голкіпер. А от Лунін - дуже працелюбний і цілеспрямований кіпер, якому потрібна практика.
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