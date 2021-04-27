Реал — Челси. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид – «Челси».

«Реал» не пропускает уже в четырех матчах подряд. Проигрывал он еще три месяца назад «Леванте» (1:2) и то они в том поединке с начала встречи играли в меньшинстве из-за удаления Милитао. Правда, на прошлой неделе мадридцы сыграли две нулевые ничьи с «Хетафе» и «Бетисом», тем самым потеряв четыре очка в Ла Лиге. «Сливочные» упустили реальный шанс возглавить Ла Лигу, а возможно и выиграть ее. Но, вероятнее всего, это сделает «Барса», использовав осечки мадридских клубов «Реала» и «Атлетико».

«Челси» также не пропускал в предыдущих трех матчах и лондонцы уже в четверке лигочемпионовских команд. Правда, у «аристократов» сверхнапряженный график до конца сезона: два матча с «Реалом», финал Кубка Англии с «Лестером», а в АПЛ их ждут поединки с «Ман Сити», «Арсеналом», «Лестером». Возможно, им предстоит еще сыграть и финал Лиги чемпионов, если удастся пройти «Реал». Кстати в финал Лиги чемпионов очень хочет попасть Томас Тухель, потому что в том году он туда выводил ПСЖ. Сейчас он хочет повторить этот подвиг и с «Челси».

У каждой из команд есть свои козыри и свои лидеры. Если Томас Тухель лишь однажды вывел свою команду в финал Лиги чемпионов, то Зинедин Зидан трижды подряд играл в главном матче самого престижного еврокубка и трижды подряд завоевывал трофей. Французский специалист и сейчас нацелен на очередное завоевание этого титула. Понятно, что особо внимание будет уделено, наверное, Кариму Бензема, который забивает решающие голы практически в большинстве матчей. Будет взят под особый контроль и молодой, реактивный 20-летний бразильский вундеркинд Жуниор Винисиус. В центральной зоне Тони Кроосу, Луке Модричу и Каземиро «Челси» может противопоставить свои козыри, а именно неуступчивого Н’Голо Канте, ведущего игру диспетчера Жоржиньо, молодого таланта Мейсона Маунта, нестандартного и агрессивного Кристиана Пулишича. А есть еще Кай Хавертц и другие. «Челси» - очень достойный оппонент!

«Аристократы» очень агрессивны на флангах и очень плотно и надежно играют в центре обороны, используя трех центральных защитников. У «Реала» же в этой зоне часто возникают определенные сложности. Кстати в этом матче мы можем не увидеть забитых мячей, так как обе команды постараются не допускать ошибок. Надежность, командные единоборства, баланс, игра на результат будут выше романтики и бесшабашной игры в первом матче», - сказал Грозный.

Матч «Реал» Мадрид – «Челси» состоится 27-го апреля. Начало встречи в 22:00.