ЛЕОНЕНКО: «Клубы-участники Суперлиги просто аматоры. Ничего не просчитали»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал несостоявшуюся революцию в футболе под названием Европейская Суперлига.

«Я считаю, что клубы-участники Суперлиги просто аматоры, так как ничего не просчитали. Представьте, как бы играли игроки этих клубов в своих сборных. Дальше ничего не надо говорить», - сказал Леоненко.

Читайте также: Суперлига могла стать прорывом, но время ее пока не пришло