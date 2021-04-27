ЛЕОНЕНКО: «Клубы-участники Суперлиги просто аматоры. Ничего не просчитали»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал несостоявшуюся революцию в футболе под названием Европейская Суперлига.
«Я считаю, что клубы-участники Суперлиги просто аматоры, так как ничего не просчитали. Представьте, как бы играли игроки этих клубов в своих сборных. Дальше ничего не надо говорить», - сказал Леоненко.
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Источник — Футбол 1/2/3
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