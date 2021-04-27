В поединке 31-го тура чемпионата Германии по футболу «Боруссия» из Менхенгладбаха разгромила «Арминию» со счетом 5:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Боруссия» Менхенгладбах — «Арминия» — 5:0
Голы: Эмболо, 6, 69, Тюрам, 15, Бенсебаини, 19, с пенальти, Плеа, 84
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Аляссан Плеа (Боруссия М).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Боруссия М).
|19'
|ГОЛ ! С пенальти забил Рами Бенсебаини (Боруссия М).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Боруссия М).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Боруссия М).
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Источник — Sport.ua
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