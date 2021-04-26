РБ Лейпциг сохранил интригу. Боруссия М умеет громить: 5 мячей Арминии

25 апреля состоялись два матча 31-го тура чемпионата Германии.
«РБ Лейпциг» взял 3 очка и сохранил интригу. «Боруссия» М отправила 5 мячей в ворота «Арминии».
Лидеры Бундеслиги: «Бавария» (71), «РБ Лейпциг» (64), «Вольфсбург» (57), «Айнтрахт» (56), «Боруссия» Д (52), «Байер» (50).
Бундеслига. 31-й тур
«Боруссия М» – «Арминия» – 5:0
Голы: Эмболо, 6 (1:0). Тюрам, 15 (2:0). Бенсебаини, 18, пенальти (3:0). Эмболо, 69 (4:0). Плеа, 84 (5:0).
«РБ Лейпциг» – «Штутгарт» – 2:0
Голы: Айдара, 46 (1:0). Форсберг, 67, пенальти (2:0).
Турнирная таблица Бундеслиги
Источник — Sport.ua
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