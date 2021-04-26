В поединке 31-го тура чемпионата Германии по футболу «Лейпциг» дома обыграл «Штутгарт» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Лейпциг» — «Штутгарт» — 2:0
Голы: Айдара, 46, Форсберг, 67, с пенальти
События матча
|67'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эмиль Форсберг (РБ Лейпциг).
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Амаду Айдара (РБ Лейпциг).
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Источник — Sport.ua
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