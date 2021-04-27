В среду, 28 апреля, состоится первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором французский ПСЖ примет английский «Манчестер Сити».
Матч пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок ПСЖ – «Манчестер Сити» покажут телеканал «Футбол 2» и видеосервис MEGOGO.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка ПСЖ – «Манчестер Сити».
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Источник — Sport.ua
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