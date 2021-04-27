В среду, 28 апреля, состоится первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором французский ПСЖ примет английский «Манчестер Сити».



Матч пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.



В прямом эфире поединок ПСЖ – «Манчестер Сити» покажут телеканал «Футбол 2» и видеосервис MEGOGO.



Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка ПСЖ – «Манчестер Сити».