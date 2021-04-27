Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги чемпионов ПСЖ – Манчестер Сити

Поединок состоится в среду, 28 апреля

  • 27.04.2021 10:19
  • 94 просмотра
  • 0 комментариев
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги чемпионов ПСЖ – Манчестер Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 28 апреля, состоится первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором французский ПСЖ примет английский «Манчестер Сити».
 
Матч пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
 
В прямом эфире поединок ПСЖ – «Манчестер Сити» покажут телеканал «Футбол 2» и видеосервис MEGOGO.
 
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка ПСЖ – «Манчестер Сити».

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности