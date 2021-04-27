Украина футбольная. Статусная Вторая лига!

Вышел в эфир свежий выпуск информационно-аналитической программы «Украина футбольная» с Виктором Догадайло.
В выпуске:
- первые четыре команды Первой лиги выигрывают свои матчи;
- первая победа «Горняка-Спорт» весной, «Нива» отрывается от зоны вылета;
- Вторая лига: Топ-6 событий в двух последних турах.
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Источник — ПФЛ
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